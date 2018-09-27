رئيس الجمهورية يجري حركة في سلك الولاة





أجرى مساء اليوم الخميس رئيس الجمهورية حركة في سلك الولاة مست العديد من الولايات الوطن وهاكم القائمة لم تتاكد بعد بصفة رسمية

حيت تم تعيين كل من

مصطفى صادق واليا للشلف

مسعود حجاج واليا لأم البواقي

أحمد مباركي واليا لبشار

عبد الحكيم شاطر واليا لولاية تيزي وزو

عباس بداوي واليا لولاية المدية

يوسف شرفة واليا للبليدة

توفيق ضيف واليا للجلفة

أحمد عبد الحفيظ ساسي واليا لولاية سيدي بلعباس

توفيق المزهود واليا لولاية عنابة

كمال عبلة واليا لولاية قالمة

عبد الحميد بعيش واليا لولاية معسكر

محمد سليماني واليا لولاية بومرداس

بن عمر بكوش واليا لبرج بوعريريج

تعيين أحمد معبد واليا لبجاية

صالح العفاني واليا على تيسمسيلت

وقد مست التغييرات كذلك الولايات المنتدبة أين تم تعيين كل من

عبد الرحمن دحيمي واليا منتدبا لأولاد جلال

فريدة عمراني والية منتدبة لبوزريعة

بن عرعار حرفوش واليا منتدبا للدار البيضاء

محمد إسماعيل واليا منتدبا للشراقة

يحي يحيادن واليا منتدبا لتقرت

عبد الله قجيبة واليا منتدبا لجانت

أحمد محمودي واليا منتدبا للمغير

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