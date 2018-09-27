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27/09/2018 20:29:00

كعوان "دعم الدولة للصحافة مستمر و سيظل دون تغيير"


أكد وزير الاتصال جمال كعوان، اليوم الخميس بقسنطينة بأن الدعم الذي تضمنه الدولة للصحافة "مستمر وسيظل متعددا و دون تغيير، وفقا لمبدأ تكريس حرية التعبير". وجدد الوزير في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال55 لتأسيس يومية "النصر" العمومية التأكيد على عزم السلطات العمومية على "دعم و مرافقة مسار تحديث و تطوير الصحافة الوطنية خدمة للبلاد و للمواطنين". وأضاف الوزير بأن "الصحافة الجزائرية تعيش في عالم يشهد تحولات بفعل التطور التكنولوجي الكبير مما يفرض مواكبة هذه الحداثة التي هي على جميع الأصعدة من أجل تحكم أفضل في تحديات الساعة". وحث في هذا الصدد مسؤولي مختلف عناوين الصحف على المشاركة في إيجاد الوسائل الملائمة للإفراج عن مواردهم الخاصة مسلطا الضوء على عنصري "الاحترافية و المصداقية في نجاح معركة البقاء و الازدهار". و لدى وصوله إلى مقر يومية النصر المتواجد بالمنطقة الصناعية بالما، عاين الوزير مختلف قاعات هذه الصحيفة ومركز أرشيفها على وجه الخصوص و الذي يحتوي على مختلف أعداد اليوميات و الجرائد الأسبوعية الصادرة بشرق البلاد قبل أن يحضر مراسم تسليم الجوائز للفائزين في مسابقة رمضان التي أطلقتها هذه اليومية.

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