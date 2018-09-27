رزنامة الإمتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2018 /2019
نشرت اليوم الخميس وزارة التربية الوطنية رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019/2018.
حيث تم تحديد تاريخ الأربعاء 29 ماي 2019 لامتحان شهادة التعليم الإبتدائي.
فيما تجرى إمتحان شهادة التعليم المتوسط البيام من الأحد 09 إلى الثلاثاء 11 جوان.
أما فيما يخص إمتحان شهادة البكالوريا فسيكون من الأحد 16 إلى الخميس 20 جوان 2019.
هذا وقد نشرت وزيرة التربية بن غبريت عبر صفحتها الرسمية عبر التويتر رزنامة الإمتحانات المدرسية للسنة الدراسية
2018 /2019.
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