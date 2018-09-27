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27/09/2018 20:17:00

اطلاق رسميا بوابة الكترونية للترويج للوجهة السياحية الجزائرية


 أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن الانطلاق الرسمي ل"بوابة الكترونية جديدة تهدف الى الترويج للوجهة السياحية الجزائرية". و أوضح الوزير في لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة تحت شعار" السياحة والتحولات الرقمية", أنه يتم من خلال هذه البوابة (بثلاث لغات العربية والفرنسية والانجليزية ) التعريف بالتنوع السياحي الجزائري وأهم المقاصد المتوفرة وبوكالات السياحة والاسفار والفنادق والمطاعم المصنفة وانواع النقل الى جانب ابراز فن الطبخ وثراء الصناعة التقليدية ". وأشار السيد بن مسعود الى أنه سيتم قريبا "ادراج اللغة الامازيغية في هذه البوابة بعد التوقيع على اتفاقية-اطار مع المحافظة السامية للامازيغية" مذكرا في نفس السياق ب"انجاز برنامج خاص بتوسيع الرقمنة لدعم التعاون والعلاقة بين الادارة والمواطن"و بانجار عما قريب "دليل سياحي الكتروني في شكل تطبيق على الهواتف النقالة" باشراك "مؤسسات ناشئة مسيرة من طرف الشباب من خلال تقديم أفكار مبدعة في الاسفار وفي الترويج للوجهة السياحية الجزائرية". واعتبر السيد بن مسعود اليوم العالمي للسياحة المصادف ل29 سبتمبر من كل سنة "فرصة لتقييم مدى الانجازات التي حققها قطاع السياحة في برامج الرقمنة"حيث أنه أسدى في عدة لقاءات مع اطارت الوزارة " تعليمات واضحة لاعتماد الرقمنة كبرنامج عمل على كل الاصعدة لما تتيح من تسهيلات". ويضيف الوزير ان قطاعه "يسعى جاهدا الى تطوير ادارته من خلال استغلال التطور التكنولوجي" مذكرا بانه تم في هذا الاطار فتح بوابة على مستوى الوزارة خاصة بالتعامل والتواصل مع وكالات السياحة في نوفمبر الماضي وكذا انجاز بوابة اخرى خاصة بتلقي ودراسة ملفات مشاريع المستثمرين في مايو 2018 ". وفي سياق اخر, دعا الوزير كل المتعاملين السياحيين الى "المشاركة الفعالة والجدية في الصالون الدولي للسياحة والاسفار المقرر تنظيمه في 17 اكتوبر 2018 معتبرا هذا الحدث "مهم من اجل ابراز المميزات والقدرات السياحية الحقيقية الهائلة التي تتمتع بها الجزائر" كما سيكون - على حد تعبيره-- فرصة "لانطلاق موسم السياحة الصحراوية .و اشار الى انه تم "اشراك كل المعنيين في مراحل تحضيره من خلال الحملات الترويجية والخرجات الميدانية " داعيا الى تظافر جهود الجميع لإنجاح هذا الموسم ". و اعتبر السيد بن مسعود السياحة " توفر الظروف الامنية لبنة أساسية وشرطا ضروريا لتحقيق الاستقرار و الازدهار الاقتصادي والاجتماعي بين الامم" مؤكدا بأنه "بالرغم من "كل النزاعات والتهديدات المرتبطة بالإرهاب والتطرف العنيف و الجريمة المنظمة التي تواجه العالم حاليا أصبحت الجزائر اليوم مثالا يقتدى به في التعايش والسلم وذلك بفضل المجهودات المتواصلة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ترقية ثقافة السلم في اطار سياسة المصالحة الوطنية وفي تكريس مبادئ الاخوة الانسانية وترقية التعاون بين الدول". وبالمناسبة تم تكريم المرحوم مولاي صديق سليمان من تميمون بولاية ادرار الذي اشتهر بدعم وتسويق السياحة الداخلية لا سيما بمنطقة قورارة بادرار اعترافا باحترافيته في دعم المنتوج السياحي الداخلي وفي استقطاب السواح الاجانب.

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