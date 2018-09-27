

لوح يشدد على ضرورة تآزر الحركة النقابية في القارة السمراء شدد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة تآزر الحركة النقابية الإفريقية في أدائها حتى تكون قوة اقتراح فاعلة على



كعوان "دعم الدولة للصحافة مستمر و سيظل دون تغيير" أكد وزير الاتصال جمال كعوان، اليوم الخميس بقسنطينة بأن الدعم الذي تضمنه الدولة للصحافة "مستمر وسيظل متعددا و دون تغيير، وفقا لمبدأ تكريس حرية التعبير".



رفع التجميد تدريجيا عن الدفعة الثانية من مشاريع الترامواي مع تحسن الوضع المالي أكد وزير الاشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، اليوم الخميس أنه سيتم رفع التجميد عن الدفعة الثانية من مشاريع الترامواي بصفة تدريجية بالموازاة مع تحسن



اطلاق المناقصة الوطنية لإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء سيكون في غضون شهر كأقصى حد كشف وزير الطاقة , مصطفى قيطوني اليوم الخميس عن أن المناقصة الوطنية لإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء انطلاقا من المصادر المتجددة بقدرات تصنيع محلية سيتم



رزنامة الإمتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2018 /2019 نشرت اليوم الخميس وزارة التربية الوطنية رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019/2018. حيث تم تحديد تاريخ الأربعاء 29 ماي 2019 لامتحان شهادة التعليم الإبتدائي.



اطلاق رسميا بوابة الكترونية للترويج للوجهة السياحية الجزائرية أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن الانطلاق الرسمي ل"بوابة الكترونية جديدة تهدف الى الترويج للوجهة السياحية الجزائرية".



المجلس الشعبي الوطني يشارك بالسنغال في ورشة عمل يشارك المجلس الشعبي الوطني في ورشة حول دور البرلمان في محاربة التدفقات المالية غير الشرعية في القارة الإفريقية المقرر عقدها بمدينة سالي (السنغال) من 2



اويحيى يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي استقبل الوزير الأول أحمد اويحيى اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي محمد عبد الكريم العيسى الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر حسبما



راوية : رقمنة الادارة سيسمح بتسهيل تسيير الاملاك العقارية و تسليم الدفاتر العقارية أكد وزير المالية, عبد الرحمان راوية اليوم الخميس ان رقمنة النشاطات العقارية و ادخال الإعلام الآلي فيها سيسمحان على المدى القريب بتحسين الخدمة العمومية في