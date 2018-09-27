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27/09/2018 20:10:00

المجلس الشعبي الوطني يشارك بالسنغال في ورشة عمل


 يشارك المجلس الشعبي الوطني في ورشة حول دور البرلمان في محاربة التدفقات المالية غير الشرعية في القارة الإفريقية المقرر عقدها بمدينة سالي (السنغال) من 2 إلى 4 أكتوبر القادم, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجلس. و سيكون المجلس ممثلا في هذا الاجتماع بالنواب بن حليمة حسين و الوردي عبد الصمد و عبد الرحمان نكاع. كما سيشارك المجلس الشعبي الوطني, ممثلا بالنائبين يوسف رحمانية و محمد العيد بيبي بصفتهما عضوين بالبرلمان العربي, في الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي المقرر عقدها بالقاهرة (مصر) من 1 إلى 3 أكتوبر القادم, يضيف بيان أخر للغرفة السفلى للبرلمان.


 

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