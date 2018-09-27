اويحيى يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي
استقبل الوزير الأول أحمد اويحيى اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي محمد عبد الكريم العيسى الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و جرى الاستقبال بحضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله. و للتذكير تم التوقيع على اتفاقية اطار للتعاون والشراكة بين المجلس الإسلامي الأعلى ورابطة العالم الإسلامي تتعلق بتبادل التجارب و تنظيم الفعاليات العلمية الى جانب بحث سبل مكافحة التطرف و العنف. و تندرج زيارة الوفد الممثل لرابطة العالم الإسلامي المتواجد في الجزائر منذ يوم السبت في إطار "توطيد علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات المماثلة عبر العالم".
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