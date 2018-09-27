تسجل 313 حالة مستوردة لمرض حمى المستنقعات (الملاريا) منذ مطلع السنة الجارية بولاية تمنراست

حسبما افاد اليوم الخميس من مسؤولي مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات . وأحصيت من ضمن تلك الحالات 265 منها فقط في شهر سبتمبر الجاري مجملها حالات مستوردة والتي سجلت لدى أشخاص بمستشفى تمنراست الذين كانوا قد تنقلوا إلى دول مجاورة التي شهدت في الآونة الأخيرة تهاطل أمطار غزيرة مما وفر بيئة مناسبة للتعرض للإصابة بهذا الداء ، مثلما أوضح لـ"وأج" مسؤول مصلحة الوقاية بمديرية الصحة ليزيدي نبيل. وسجلت من بين تلك الإصابات الاجمالية 11 حالة في شهر يوليو الفارط و 37 أخرى في شهر أغسطس المنقضي ، علما بأن الولاية كانت قد أحصت 319 حالة لمرض حمى المستنقعات في 2017 ، وفق ذات المصدر. و تم التكفل بكل الحالات المرضية من خلال توفير رعاية طبية كاملة بمستشفى تمنراست ، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة في أوساط المصابين ، كما أكد المتحدث. وأشار بالمناسبة الى أن عمليات تحسيسية واسعة يتم القيام بها منذ فترة لفائدة السكان يتم التركيز فيها على أهمية أخذ الإحتياطات الضرورية والإلتزام بتناول الأدوية المناسبة قبل المغادرة نحو البلدان المجاورة. ويتم تقديم الأدوية الخاصة بحمى المستنقعات مجانا بمركز التطعيم على مستوى العيادة المتعددة الخدمات بحي سرسوف بتمنراست، حيث يلزم على المعني التقرب من المركز في مدة أسبوع على الأقل قبل المغادرة لضمان فاعلية أدوية الوقاية ، كما شرح المتحدث . وفي سياق متصل ذكر مسؤول مصلحة الوقاية بأن حالات مرضية أخرى لأطفال سيما الأقل من 3 سنوات (ما يفوق 200 مريضا) قد استقبلتها مؤخرا ذات المؤسسة الإستشفائية ، ومن أعراضها الإسهال والتقيؤ ، حيث يتعلق الأمر كما أضاف -- بجرثومة تتسبب في تلك الأعراض نتيجة للتقصير في احترام شروط النظافة ، وتم التكفل بكل تلك الحالات. ونفى نفس المصدر أن تكون لتلك الحالات المرضية علاقة بمرضي الكوليرا أو التيفوئيد ، حسب النتائج التي أكدتها عمليات التشخيص و التحاليل. وأبرز بالمناسبة أهمية التحلي باليقظة ونشر ثقافة الوقاية والنظافة ، وأيضا ضرورة مساهمة المجتمع المدني في الأنشطة التحسيسية ذات البعد الوقائي . اجتماعات مكثفة للبرلمان العربي الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا العربية الهامة

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