الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
27/09/2018 14:56:00

تسجل 313 حالة مستوردة لمرض حمى المستنقعات (الملاريا) منذ مطلع السنة الجارية بولاية تمنراست

تسجل  313 حالة مستوردة لمرض حمى المستنقعات (الملاريا) منذ مطلع السنة الجارية بولاية تمنراست

حسبما افاد اليوم الخميس من مسؤولي مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات . وأحصيت من ضمن تلك الحالات 265 منها فقط في شهر سبتمبر الجاري مجملها حالات مستوردة والتي سجلت لدى أشخاص بمستشفى تمنراست الذين كانوا قد تنقلوا إلى دول مجاورة التي شهدت في الآونة الأخيرة تهاطل أمطار غزيرة مما وفر بيئة مناسبة للتعرض للإصابة بهذا الداء ، مثلما أوضح لـ"وأج" مسؤول مصلحة الوقاية بمديرية الصحة ليزيدي نبيل. وسجلت من بين تلك الإصابات الاجمالية 11 حالة في شهر يوليو الفارط و 37 أخرى في شهر أغسطس المنقضي ، علما بأن الولاية كانت قد أحصت 319 حالة لمرض حمى المستنقعات في 2017 ، وفق ذات المصدر. و تم التكفل بكل الحالات المرضية من خلال توفير رعاية طبية كاملة بمستشفى تمنراست ، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة في أوساط المصابين ، كما أكد المتحدث. وأشار بالمناسبة الى أن عمليات تحسيسية واسعة يتم القيام بها منذ فترة لفائدة السكان يتم التركيز فيها على أهمية أخذ الإحتياطات الضرورية والإلتزام بتناول الأدوية المناسبة قبل المغادرة نحو البلدان المجاورة. ويتم تقديم الأدوية الخاصة بحمى المستنقعات مجانا بمركز التطعيم على مستوى العيادة المتعددة الخدمات بحي سرسوف بتمنراست، حيث يلزم على المعني التقرب من المركز في مدة أسبوع على الأقل قبل المغادرة لضمان فاعلية أدوية الوقاية ، كما شرح المتحدث . وفي سياق متصل ذكر مسؤول مصلحة الوقاية بأن حالات مرضية أخرى لأطفال سيما الأقل من 3 سنوات (ما يفوق 200 مريضا) قد استقبلتها مؤخرا ذات المؤسسة الإستشفائية ، ومن أعراضها الإسهال والتقيؤ ، حيث يتعلق الأمر كما أضاف -- بجرثومة تتسبب في تلك الأعراض نتيجة للتقصير في احترام شروط النظافة ، وتم التكفل بكل تلك الحالات. ونفى نفس المصدر أن تكون لتلك الحالات المرضية علاقة بمرضي الكوليرا أو التيفوئيد ، حسب النتائج التي أكدتها عمليات التشخيص و التحاليل. وأبرز بالمناسبة أهمية التحلي باليقظة ونشر ثقافة الوقاية والنظافة ، وأيضا ضرورة مساهمة المجتمع المدني في الأنشطة التحسيسية ذات البعد الوقائي . اجتماعات مكثفة للبرلمان العربي الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا العربية الهامة

عدد القراءات 7 مرة | قراءات اليوم 7 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار

تسجل 313 حالة مستوردة لمرض حمى المستنقعات (الملاريا) منذ مطلع السنة الجارية بولاية تمنراست

تسجل  313 حالة مستوردة لمرض حمى المستنقعات (الملاريا) منذ مطلع السنة الجارية بولاية تمنراست حسبما افاد اليوم الخميس من مسؤولي مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

تسجل 313 حالة مستوردة لمرض حمى المستنقعات (الملاريا) منذ مطلع السنة الجارية بولاية تمنراست

تسجل  313 حالة مستوردة لمرض حمى المستنقعات (الملاريا) منذ مطلع السنة الجارية بولاية تمنراست حسبما افاد اليوم الخميس من مسؤولي مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
image

CNES تنصيب : اللجنة الوطنية لمتابعة وتفعيل مبادرة الصلح والوحدة النقابية

استنادا لبيان صادر عن CNES تحصلت جريدة  الاتحاد على نسخة منه وهذا نصه  عقد المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES، اجتماعا هذا الثلاثاء المتزامن و25 سبتمبر من
image

اجتماع مجلس الوزراء (النص الكامل)

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة و أصدر في أعقابه بيانا فيما يلي نصه الكامل: "ترأس رئيس
image

قايد صالح يدشن المدرسة العليا العسكرية للإعلام والإتصال غدا

سيقوم يوم غدا، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتدشين المدرسة العليا العسكرية للإعلام والإتصال. وذكر بيان لوزارة الدفاع
image

أمطار رعدية في ولايات الهضاب العليا وشمال الصحراء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم ، في نشرية خاصة من أمطار غزيرة  تكون في بعض الاحيان مصحوبة برعود على مناطق الهضاب العليا الوسطى والغربية و
image

الطبعة الـ23 لسيلا: توقع مشاركة حوالي ألف ناشر من 47 بلدا

من المتوقع مشاركة حوالي ألف ناشر جزائري و أجنبي من 47 بلدا في الطبعة الـ23 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب "سيلا" التي تعقد فعالياتها من 29
image

تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالمسيلة

تمكن محققو فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة خلال ال48 ساعة الماضية ، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تختص في ترويج القنب الهندي بعديد
image

حسبلاوي يشارك بنيويورك في اجتماع رفيع المستوى لمكافحة داء السل

يشارك وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي  اليوم الاربعاء بنيويورك (الولايات المتحدة الامريكية)، في اجتماع  رفيع المستوى مخصص لمكافحة داء السل على هامش الجمعية العامة للامم
image

كشف وتدمير ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية بتيبازة

إثر عملية بحث وتمشيط بتيبازة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 سبتمبر 2018، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت
قيم هذا المقال
0