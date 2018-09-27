CNES تنصيب : اللجنة الوطنية لمتابعة وتفعيل مبادرة الصلح والوحدة النقابية





استنادا لبيان صادر عن CNES تحصلت جريدة الاتحاد على نسخة منه وهذا نصه

عقد المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES، اجتماعا هذا الثلاثاء المتزامن و25 سبتمبر من السنة الجارية بهدف لتدارس وتفعيل مبادرة الصلح والوحدة النقابية التي تبناها المكتب الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 20 سبتمبر 2018. وبعد التشاور العميق والطويل حول أسس تفعيل هذه المبادرة التاريخية استجابة لنداء القواعد النقابية؛ قرر المكتب الوطني ما يلي:

1- تنصيب لجنة وطنية للمصالحة والوحدة النقابية تتكون من إطارات نقابية تاريخية واخرى وطنية ومحلية لمتابعة وتفعيل هذه المبادرة التاريخية تسمى ( اللجنة الوطنية لمتابعة وتفعيل مبادرة الصلح والوحدة النقابية ).

2- تتكون اللجنة المذكورة أعلاه من الاطارات النقابية التالية:

- الدكتور هشام رمول من جامعة خنشلة؛ رئيسا للجنة.

- البروفيسور بوطرفة عبد الحليم، من جامعة باتنة؛ ومن الاطارات التاريخية المؤسسة لنقابة الكناس، عضوا.

- البروفيسور غيتري سيدي بومدين، من جامعة تلمسان، ومن الاطارات التاريخية المؤسسة لنقابة الكناس، عضوا.

- البروفيسور عبد الله ثاني قدور ، من جامعة وهران، عضو المكتب الوطني المكلف بالتنظيم، نائب رئيس اللجنة.

- الدكتور سعدودي الشاذلي، من جامعة المدية، عضو المكتب الوطني، نائب المنسق الوطني، عضوا.

- الدكتور فرشيشي جلال، من جامعة ورقلة، منسق جامعة ورقلة، عضوا.

- الدكتور درغوت زهير، من جامعة ورقلة، عضو المكتب الوطني، مقررا للجنة.

3- يبدأ عمل اللجنة مباشرة من يوم 26 سبتمبر، أين سيقوم أعضاءها بجولة وطنية للتواصل مع مختلف الفروع النقابية عبر الوطن لشرح المبادرة وأبعادها وأهدافها وحشد الدعم لها تحضيرا لمؤتمر وطني استثنائي جامع بدون أي إقصاء.

4- يهيب المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالاخوة المتخلفين عن حضور المؤتمر الخامس عن حسهم النقابي والتفاهم الكبير حول المبادرة بمجرد إطلاقها، ويدعو للحذر من بعض الأصوات النشاز والتي تعد على اصبع اليد الواحدة؛ التي تعمل على تكريس استمرار الانقسام والفرقة داخل نقابتنا خدمة لمصالح بعض الجهات التي تريد استمرار هذه الوضعية.

5- يؤكد المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن دعمه المطلق لعمل اللجنة الوطنية لمتابعة وتفعيل مبادرة الصلح والوحدة النقابية؛ ويدعو جميع الفروع والقواعد النقابية حول الوطن للاتفاف حولها ودعمها.

عن المكتب الوطني/ المنسق الوطني للكناس

الدكتور ميلاط عبد الحفيظ

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