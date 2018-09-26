

قايد صالح يدشن المدرسة العليا العسكرية للإعلام والإتصال غدا سيقوم يوم غدا، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتدشين المدرسة العليا العسكرية للإعلام والإتصال. وذكر بيان لوزارة الدفاع



أمطار رعدية في ولايات الهضاب العليا وشمال الصحراء حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم ، في نشرية خاصة من أمطار غزيرة تكون في بعض الاحيان مصحوبة برعود على مناطق الهضاب العليا الوسطى والغربية و



الطبعة الـ23 لسيلا: توقع مشاركة حوالي ألف ناشر من 47 بلدا من المتوقع مشاركة حوالي ألف ناشر جزائري و أجنبي من 47 بلدا في الطبعة الـ23 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب "سيلا" التي تعقد فعالياتها من 29



تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالمسيلة تمكن محققو فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة خلال ال48 ساعة الماضية ، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تختص في ترويج القنب الهندي بعديد



حسبلاوي يشارك بنيويورك في اجتماع رفيع المستوى لمكافحة داء السل يشارك وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي اليوم الاربعاء بنيويورك (الولايات المتحدة الامريكية)، في اجتماع رفيع المستوى مخصص لمكافحة داء السل على هامش الجمعية العامة للامم



كشف وتدمير ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية بتيبازة إثر عملية بحث وتمشيط بتيبازة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 سبتمبر 2018، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت



جامعة أدرار : فتح 81 منصبا في التكوين بالدكتوراه تم فتح 81 منصبا جديدا للتكوين في الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2018/ 2019 بجامعة أحمد دراية أدرار ، حسبما استفيد اليوم الأربعاء من مسؤولي هذا



زوخ يقرر مقضاة مواقع إلكترونية وحسابات على الفايسبوك وقناة تلفزيونية قرر والي ولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ رفع ست دعاوى قضائية ضد مواقع إلكترونية وحسابات على الفايسبوك بالإضافة إلى قناة تلفزيونية غير معتمدة بتهمة



حنون تدعو الرئيس بوتفليقة للتدخل العاجل دعت الأمينة العامة لحزب العمال ، لويزة حنون ، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل العاجل في ملف متقاعدي الجيش. وأكد حزب العمال في بيان له