قايد صالح يدشن المدرسة العليا العسكرية للإعلام والإتصال غدا
سيقوم يوم غدا، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتدشين المدرسة العليا العسكرية للإعلام والإتصال. وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق سيشرف على تدشين هذا الصرح، تزامنا وإفتتاح السنة الدراسية 2018-2019 وهذا بسيدي فرج بالناحية العسكرية الأولى.
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