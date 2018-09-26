أمطار رعدية في ولايات الهضاب العليا وشمال الصحراء





حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم ، في نشرية خاصة من أمطار غزيرة تكون في بعض الاحيان مصحوبة برعود على مناطق الهضاب العليا الوسطى والغربية و في شمال الصحراء ابتداء من بعد ظهر اليوم على الساعة الثانية زوالا إلى غاية الحادية عشر ليلا (23 سا) .

وتخص هذه النشرية ولايات المسيلة و الجلفة و الأغواط و البيض اين تتجاوز الأمطار محليا 25 ملم طيلة مدة النشرية، ومن جهة أخرى، أفادت نفس النشرية أن نشاط رعدي مصحوب بأمطار غزيرة قد تصل إلى 25 ملم محليا ستعرفها مناطق من الصحراء الوسطى و الشرقية ابتداء من بعد ظهر اليوم على الساعة الثالثة (15سا) الى غاية يوم الخميس على الساعة الثالثة صباحا (03 سا). وتخص هذه النشرية ولايات اليزي و ورقلة و غرداية و شمال ولايتي تمنراست وأدرار.

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