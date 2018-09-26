تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالمسيلة





تمكن محققو فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة خلال ال48 ساعة الماضية ، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تختص في ترويج القنب الهندي بعديد ولايات الوطن مكونة من 7 أشخاص, حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي .وأوضح ذات المصدر أنه تم القبض على اثنين من أفراد الشبكة, فيما لا يزال خمسة في حالة فرار بعد أن تم التعرف على هوياتهم يجري البحث عنهم, مضيفا أن العملية مكنت من حجز كمية من الكيف المعالج تقدر ب 7 كلغ و 800 غرام فضلا على مركبتين وهواتف نقالة ومبلغ مالي من عائدات ترويج هذه السموم .

و بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة عن جناية استيراد و حيازة و عرض و البيع و شراء قصد البيع و تخزين و شحن و توزيع و تسليم المخدرات (كيف معالج) من طرف شبكة إجرامية عابرة للحدود

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