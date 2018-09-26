حسبلاوي يشارك بنيويورك في اجتماع رفيع المستوى لمكافحة داء السل





يشارك وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي اليوم الاربعاء بنيويورك (الولايات المتحدة الامريكية)، في اجتماع رفيع المستوى مخصص لمكافحة داء السل على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بيان من الوزارة.

وأوضح المصدر، أن وزير الصحة، "سيشارك في هذا الاجتماع ,المنظم على هامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة" وسيتم الاعلان خلال هذا لاجتماع على التزام الجزائر بدعم الاستراتيجية العالمية التي تهدف الى التخلص من هذا المرض الذي يعد من أهم أولويات كل الانظمة الصحية في العالم. وذكر بيان الوزارة بأن الجزائر كانت من "الدول السباقة والرائدة" في تنفيذ لوائح المنظمة العالمية للصحة لمكافحة هذا الداء اذ استطاعت، بفضل البرنامج الوطني لمكافحته من تحقيق نتائج جد متقدة في حالات التشخيص والعلاج لأكثر من 90 بالمائة. كما قامت الجزائر بإنشاء مراكز ومصالح لمكافحة مرض السل ومعالجته مع بقية الامراض التنفسية على المستوى الوطني, يضيف بيان وزارة الصحة

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