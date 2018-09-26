

تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالمسيلة تمكن محققو فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة خلال ال48 ساعة الماضية ، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تختص في ترويج القنب الهندي بعديد



حسبلاوي يشارك بنيويورك في اجتماع رفيع المستوى لمكافحة داء السل يشارك وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي اليوم الاربعاء بنيويورك (الولايات المتحدة الامريكية)، في اجتماع رفيع المستوى مخصص لمكافحة داء السل على هامش الجمعية العامة للامم



كشف وتدمير ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية بتيبازة إثر عملية بحث وتمشيط بتيبازة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 سبتمبر 2018، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت



جامعة أدرار : فتح 81 منصبا في التكوين بالدكتوراه تم فتح 81 منصبا جديدا للتكوين في الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2018/ 2019 بجامعة أحمد دراية أدرار ، حسبما استفيد اليوم الأربعاء من مسؤولي هذا



زوخ يقرر مقضاة مواقع إلكترونية وحسابات على الفايسبوك وقناة تلفزيونية قرر والي ولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ رفع ست دعاوى قضائية ضد مواقع إلكترونية وحسابات على الفايسبوك بالإضافة إلى قناة تلفزيونية غير معتمدة بتهمة



حنون تدعو الرئيس بوتفليقة للتدخل العاجل دعت الأمينة العامة لحزب العمال ، لويزة حنون ، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل العاجل في ملف متقاعدي الجيش. وأكد حزب العمال في بيان له



بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم ، اجتماعا لمجلس الوزراء يكرس لقانون المالية 2019.ويتضمن جدول أعمال هذا المجلس نقاط أخرى منها مشروع قانون تسوية



بن غبريط: إعداد شبكات لتقييم أداء موظفي القطاع · 94 % من المطاعم فتحت أبوابها في 23 سبتمبر أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أن قطاعها يتواجد به أزيد من 750 ألف



وجدة المغربية التهديد بهدم سكن منسوب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس عمالة وجدة المغربية يهدد بهدم منزل نسبته صحيفة المساء بانه ملك لرئيس الجمهورية عبد العزيز بو تفليقة منذ حرب التحرير