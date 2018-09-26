كشف وتدمير ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية بتيبازة
إثر عملية بحث وتمشيط بتيبازة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 سبتمبر 2018، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية.
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالوادي ، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(31,36) قنطار من ورق التبغ. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين (02) بحوزتهم بندقيتي (02) صيد بالجلفة ، في حين أوقفوا ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطوا (5621) قرص مهلوس بكل من قالمة وأم البواقي .
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