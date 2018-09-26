جامعة أدرار : فتح 81 منصبا في التكوين بالدكتوراه





تم فتح 81 منصبا جديدا للتكوين في الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2018/ 2019 بجامعة أحمد دراية أدرار ، حسبما استفيد اليوم الأربعاء من مسؤولي هذا الصرح العلمي. وتشمل تلك المناصب التكوين في تسع (9) شعب علمية ، ويتعلق الأمر بالعلوم الإسلامية و اللغة و الأدب العربي و الحقوق و علوم المالية و المحاسبة و علوم التسيير و العلوم الاقتصادية و الالكتروتقني ، كما أوضح نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا .

و سخرت إدارة الجامعة قاعة للإعلام الآلي مدعمة بكافة المعدات التقنية إلى جانب تجنيد أعوان مختصين لتمكين الطلبة من التسجيل في المسابقة ضمن البوابة الإلكترونية الخاصة بالأرضية الرقمية التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مثلما أضاف البروفيسور محي الدين رشيد. كما أدرجت الجامعة عدة تخصصات أمام الطلبة الجامعيين في مختلف المستويات من أبرزها فتح تخصص المحروقات الذي كان ثمرة جهود و اتصالات حثيثة بين الجامعة و الوزارة الوصية لتدعيم الجامعة بهذا التخصص الذي يعد مكسبا لهذه المؤسسة العلمية والذي كان يشكل واحدا من أهم تطلعات الطلبة نظرا لخصوصية النشاط الإقتصادي في هذا المجال بالولاية ، وفقا لما ذكره من جهته رئيس ديوان مدير الجامعة غيتاوي عبد القادر . وقد استقبلت جامعة أحمد دراية في إطار هذا الموسم الجامعي الجاري 3.118 طالبا جديدا ، حيث عرف الدخول الجامعي لهذه السنة إستقرارا "نسبيا" مقارنة بالموسم الفارط الذي استقبلت فيه الجامعة عددا معتبرا من الطلبة تجاوز توقعاتها . غير أن التحدي ذاته يبقى مطروحا السنة الحالية في بعض التخصصات العلمية كعلوم التكنولوجيا و علوم الطبيعة والحياة و علوم الإقتصاد و التي عادة ما تستقطب أعدادا هائلة من الطلبة في ظل نقص التأطير و المقاعد البيداغوجية سيما مع عدم انطلاق مشروع القطب الجامعي 8.000 مقعد بيداغوجي المجمد منذ سنوات في حين تشهد باقي التخصصات أريحية تامة بيداغوجيا ، إستنادا لمسؤولي ذات المؤسسة العلمية.

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