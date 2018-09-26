زوخ يقرر مقضاة مواقع إلكترونية وحسابات على الفايسبوك وقناة تلفزيونية





قرر والي ولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ رفع ست دعاوى قضائية ضد مواقع إلكترونية وحسابات على الفايسبوك بالإضافة إلى قناة تلفزيونية غير معتمدة بتهمة شن حملة تشهير ضد الوالي عبد القادر زوخ وإطارات بالولاية.

جاء في بيان للولاية أمس الثلاثاء، أن أطرافا لم يسمها شنت حملة دعائية عن طريق نشر معلومات مزيفة ومقالات كاذبة ووقائع مغلوطة لا أساس لها من الصحة ومستنسخة عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وعلى حصة تلفزيونية تبث على قناة غير معتمدة، وأضاف البيان أن "هذه الكتابات التي تقودها أقلام مأجورة معروفة وأخرى تحت أسماء مستعارة أصبحت نواياها مكشوفة وغير بريئة."

وأكد البيان أن ولاية الجزائر قامت برفع ست شكاوى مصحوبة بإدعاء مدني لدى الجهات المختصة بمحكمة سيدي امحمد ضد أصحاب المواقع الإلكترونية وحسابات فايسبوك وقناة تلفزيونية غير معتمدة بتهمة القذف، إهانة موظف عمومي، التصريح الكاذب والتشهير.

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