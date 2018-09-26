حنون تدعو الرئيس بوتفليقة للتدخل العاجل





دعت الأمينة العامة لحزب العمال ، لويزة حنون ، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل العاجل في ملف متقاعدي الجيش. وأكد حزب العمال في بيان له على أهمية بعث الحوار البناء ، داعيا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإنصاف متقاعدي الجيش و التدخل العاجل، مشددا على تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة التي خدمت البلاد بتفان خلال المأساة الوطنية.وألح الحزب على أهمية عدم المساس بالحق في التظاهر السلمي. ، وعلى صعيد آخر أشادت أمانة المكتب السياسي الذي تقوده لويزة حنون، على ما أسمته وثبة الخلاص التي أظهرها عمال مركب الحديد والصلب بالحجار دفاعا على حقوقهم النقابية وعن مركب الحديد والصلب . هذا ويرى حزب العمال أن النقاش حول مشروع قانون المالية لعام 2019 يشكل مناسبة للمسؤولين والمناضلين المخلصين لجبر الظلم وتصحيح الاختلال.

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