بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم
يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم ، اجتماعا لمجلس الوزراء يكرس لقانون المالية 2019.ويتضمن جدول أعمال هذا المجلس نقاط أخرى منها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.
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