

حنون تدعو الرئيس بوتفليقة للتدخل العاجل دعت الأمينة العامة لحزب العمال ، لويزة حنون ، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل العاجل في ملف متقاعدي الجيش. وأكد حزب العمال في بيان له



بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم ، اجتماعا لمجلس الوزراء يكرس لقانون المالية 2019.ويتضمن جدول أعمال هذا المجلس نقاط أخرى منها مشروع قانون تسوية



بن غبريط: إعداد شبكات لتقييم أداء موظفي القطاع · 94 % من المطاعم فتحت أبوابها في 23 سبتمبر أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أن قطاعها يتواجد به أزيد من 750 ألف



وجدة المغربية التهديد بهدم سكن منسوب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس عمالة وجدة المغربية يهدد بهدم منزل نسبته صحيفة المساء بانه ملك لرئيس الجمهورية عبد العزيز بو تفليقة منذ حرب التحرير



امن قسنطينة : توقيف ثلاثة اشخاص مارسوا التهديد اللفظي و الجسدي مع الاعتداء بالسلاح الابيض على شخص مجرد من ثيابه تبعا للفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي " فايسبوك" و الذي يظهر فيه شخص مجردا من ثيابه تحت طائلة التهديد اللفظي و الجسدي متبوع بالاعتداء



زعلان يتحادث مع سفيري تركيا و اليابان بالجزائر استقبل وزير الاشغال العمومية والنقل, عبد القادر زعلان, اليوم الثلاثاء بالجزائر , في لقاءين منفصلين سفيري تركيا و اليابان بالجزائر السيدان محمت بوروي و كازويا



إحباط محاولة تهريب أزيد من 26 ألف أورو نحو الخارج تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي في عمليتين متفرقتين من إحباط محاولة تهريب 26700 أورو كانت بحوزة شخصين أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني



النواب يطالبون بالتحقيق في تفشي وباء الكوليرا أعلنت كتلة جبهة القوى الاشتراكية عن تقديم لائحة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول تفشي وباء الكوليرا في مناطق



مساهل يشارك في قمة نيلسون مانديلا بنيويورك شارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء بنيويورك في قمة نيلسون مانديلا التي نظمتها جنوب افريقيا على هامش الدورة الثالثة والسبعون (73) للجمعية