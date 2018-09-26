وجدة المغربية التهديد بهدم سكن منسوب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

كتبت جريدة ا "المساء" المغربية في عددها الصادر اليوم الاربعاء أن عمر احجيرة، رئيس الجماعة الحضرية لوجدة، ينوي هدم منزل قديم نسبته جريدة ..المساء المغربية ..لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقالت ذات جريدة بان الشقة الموجود في زنقة شقفان وسط المدية القديمة.ملك للرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة ولايستبعد ان تاكد الخبر ان السكن من ايام الثورة الجزائرية حيث كان المنزل تحت تصرف المجاهدين .

وتقول الصحيفة ان احجيرة توجه ملتمسا إلى القنصل العام للجمهورية الجزائرية، بغية التدخل لهدم المنزل الآيل إلى السقوط، لكونه يشكل تهديدا لسلامة الجيران والمارة، اوالتوصل إلى اتفاق حول أن يتكلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالهدم أو أن تقوم سلطات وجدة بذلك.

والحقيقة كنا ننتظر ان تقوم الجماعة الحضرية لمدينة وجدة من تخليد المكان وتقديسه بل تنقش عليه احرف من ذهب تبرز من خلالها اهمية المنزل ابان الثورة المظفرة .كان من الاجدر " يا اعمر اخجيرات " ان تستأذن من الجمهورية الجزائرية لتحويل المنزل الى معلم تاريخي يروي حكاية ذاك الماضي البغيض دفعنا بالنفس والنفيس كنا ننتظر ان يتحول المكان الى متحف يروي قصة استشهاد مليون ونصف مليون شهيد .. لا الهدم لا لطمس معالم ابطال مروا من هناك ...