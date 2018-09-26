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26/09/2018 00:20:00

امن قسنطينة : توقيف ثلاثة اشخاص مارسوا التهديد اللفظي و الجسدي مع الاعتداء بالسلاح الابيض على شخص مجرد من ثيابه


تبعا للفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي " فايسبوك" و الذي يظهر فيه شخص مجردا من ثيابه تحت طائلة التهديد اللفظي و الجسدي متبوع بالاعتداء عليه بالسلاح الابيض ، تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة من توقيف 03 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 22 و 26 سنة ، من بينهم فتاة ضالعين في عملية التعذيب و التشهير.التحقيقات التي قادتها مختلف مصالح امن ولاية قسنطينة في معالجة القضية مكنت قوات الشرطة بالمناوبة الليلية لأمن ولاية قسنطينة مدعمة بقوات الشرطة للمناوبة المحلية بالأ من الحضري الخامس عشر من توقيف شخص محل امر بالقبض و صورة قرار نهائي بالحبس ، بعد تعميق التحقيق معه تبين انه متورط في القضية المذكورة اعلاه، كما مكن  الاستغلال الدقيق لمختلف المواقع التواصل الاجتماعي و كذا الابحاث و التحريات المكثفة من قبل فرقة قمع الاجرام و التنسيق بين مختلف المصالح بامن ولاية قسنطينة من توقيف 02 مشتبه فيهما (شاب و فتاة ) ضالعين في القضية .العملية النوعية التي قادتها قوات الشرطة لفرقة قمع الإجرام بأمن ولاية قسنطينة و بالتنسيق بين مختلف المصالح مكنت من فك لغز القضية بعد حوالي شهرين من التحقيق و الابحاث، كما تم حجز أسلحة بيضاء محظورة بعد تفتيش مساكن المعنيين.بعد الانتهاء من مجريات التحقيق من قبل فرقة قمع الاجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيهم عن قضية ( تكوين جمعية اشرار ، حجز شخص دون إذن من السلطات المخولة قانونا ، التعذيب ، التقاط فيديو في وضعية مخلة بالحياء تحت طائلة التعذيب و التهديد لغرض التشهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، عدم التبليغ عن جناية ، التستر ، القذف و سب الذات الالهية ( اسم الجلالة ) ، متبوع بحيازة اسلحة بيضاء لغرض الاعداد لارتكاب جنايات و جنح ضد الأشخاص ) قدموا بموجبه امام النيابة المحلية. في قضية أخرى تمكنت فرقة قمع الإجرام على إثر عملية المداهمات اليومية و على مستوى مدينة عين اسمارة من إيقاف شخص آخر يبلغ من العمر 23 سنة تم تقديمه بنفس اليوم عن تهمة  حيازة مؤثرات عقلية بغرض البيع و الترويج، حيث ضبط لديه 10 أقراص من دواء الكيتيل المصنف ضمن المؤثرات العقلية.

 

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امن قسنطينة : توقيف ثلاثة اشخاص مارسوا التهديد اللفظي و الجسدي مع الاعتداء بالسلاح الابيض على شخص مجرد من ثيابه

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