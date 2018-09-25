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25/09/2018 15:56:00

زعلان يتحادث مع سفيري تركيا و اليابان بالجزائر


استقبل وزير الاشغال العمومية والنقل, عبد القادر زعلان, اليوم الثلاثاء بالجزائر , في لقاءين منفصلين سفيري تركيا و اليابان بالجزائر السيدان محمت بوروي و كازويا أوقاوا على التوالي, حسبما افاد به بيان من الوزارة.

و تندرج هذه اللقاءات في اطار تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة بين الجزائر وكلا البلدين في مجال الاشغال العمومية والنقل,حسب ذات المصدر. و قد تمحورت المحادثات حول العناصر الاساسية للتعاون والشراكة بين الجزائر و تركيا و اليابان و بحث الوسائل المساعدة على تطوير هذه الشراكة. اللقاءين كانا أيضا فرصة استعرض خلالها الوزير مع سفيري تركيا و اليابان العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك. في الاخير, تم التأكيد خلال هذه اللقاءات على مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المستقبلية التي تخدم المصالح المشتركة للطرفين , كما تم تثمين علاقات التعاون الجيدة التي تربط الجزائر بتركيا و اليابان.

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