

زعلان يتحادث مع سفيري تركيا و اليابان بالجزائر استقبل وزير الاشغال العمومية والنقل, عبد القادر زعلان, اليوم الثلاثاء بالجزائر , في لقاءين منفصلين سفيري تركيا و اليابان بالجزائر السيدان محمت بوروي و كازويا



إحباط محاولة تهريب أزيد من 26 ألف أورو نحو الخارج تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي في عمليتين متفرقتين من إحباط محاولة تهريب 26700 أورو كانت بحوزة شخصين أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني



النواب يطالبون بالتحقيق في تفشي وباء الكوليرا أعلنت كتلة جبهة القوى الاشتراكية عن تقديم لائحة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول تفشي وباء الكوليرا في مناطق



مساهل يشارك في قمة نيلسون مانديلا بنيويورك شارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء بنيويورك في قمة نيلسون مانديلا التي نظمتها جنوب افريقيا على هامش الدورة الثالثة والسبعون (73) للجمعية



إحباط محاولة تهريب أزيد من 26 ألف أورو نحو الخارج تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي في عمليتين متفرقتين من إحباط محاولة تهريب 26700 أورو كانت بحوزة شخصين أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني



تدمير مخبأين (02) للإرهابيين بسكيكدة في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط بكل من بجاية وسكيكدة كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 سبتمبر 2018، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان ألبسة



194 ملازم أول للشرطة إناث تؤدي اليمين القانونية 194 ملازم أول للشرطة إناث تؤدي اليمين القانونية:ادت صباح اليوم دفعة من 194 ملازم اول للشرطة إناث اليمين القانونية على مستوى مجلس قضاء قسنطينة بحضور



مدرسة الدراسات العليا للتجارة : فتح 9 تخصصات ماستر مهني جديدة و 27 منصب دكتوراه أعلنت مدرسة الدارسات العليا للتجارة للقليعة بتيبازة عن فتحها ل 9 تخصصات ماستر مهني جديدة و 27 منصب دكتوراه لفائدة "نخبة" الطلاب و إطارات مؤسسات



بن مسعود يأمر بالإستعداد لموسم السياحة الصحراوية أشرف اليوم، وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود على اللقاء التقييمي لموسم الإصطياف لسنة 2018، والذي شارك فيه مدراء السياحة لـ14 ولاية ساحلية