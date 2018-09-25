النواب يطالبون بالتحقيق في تفشي وباء الكوليرا
أعلنت كتلة جبهة القوى الاشتراكية عن تقديم لائحة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول تفشي وباء الكوليرا في مناطق مختلفة بالوطن.
وجاء في بيان للمجموعة البرلمانية للحزب اليوم الثلاثاء أنها "بادرت أمس بتقديم لائحة لرئيس المجلس الشعبي الوطني لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول ظهور وتفشي وباء الكوليرا في بعض ولايات الوطن، وذلك عملا بالنصوص القانونية المعمول بها والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني". وحسب نفس البيان فقد لقيت هذه اللائحة مساندة من طرف نواب من المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ونواب من حزب العمال.
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