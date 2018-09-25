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25/09/2018 13:36:00

إحباط محاولة تهريب أزيد من 26 ألف أورو نحو الخارج


تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي في عمليتين متفرقتين من إحباط محاولة تهريب 26700 أورو كانت بحوزة شخصين أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني نحو الخارج

 

وكشف بيان للمديرية العامة للامن الوطني صدر اليوم أنه تم توقيف الشخص الاولى على مستوى المطار أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني نحو تركيا وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ8700 أورو وهو المبلغ الذي يفوق القيمة المسموح أخذها مع أي مسافر ومن دون التصريح بها حيث تمت مصادرة المحجوزات وتحويله الى المصالح المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية. كما تمكنت عناصر شرطة الحدود بذات المطار في العملية الثانية من حجز مبلغ مالي قدر بـ18000 أورو غير مصرح بها كانت بحوزة شخص آخر. وفي اطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، تمكنت قوات الشرطة بتلمسان من حجز 7 كلغ من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج ،وتوقيف شخص مشتبه فيه. كما حجزت الشرطة بقسنطينة 234 قرص من المؤثرات العقلية وكمية من الكيف المعالج وتم توقيف شخصين مشتبه فيهما .

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