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25/09/2018 12:53:00

تدمير مخبأين (02) للإرهابيين بسكيكدة


في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط  بكل من بجاية وسكيكدة  كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 سبتمبر 2018، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان ألبسة وأغراضا مختلفة.  

في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بورقلة/ن.ع.4، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ (150) كيلوغرام، فيما أوقفت مفارز أخرى وعناصر الدرك الوطني، خلال عمليات منفصلة بتمنراست، ستة (06) مهربين بحوزتهم (1980) قرص مهلوس ومعدات تنقيب عن الذهب. من جهة أخرى، حجز حراس السواحل (04) أجهزة للصيد المحظور للمرجان بالقالة/ن.ع.5، في حين تم توقيف (13) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة والأغواط.

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تدمير مخبأين (02) للإرهابيين بسكيكدة

في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط  بكل من بجاية وسكيكدة  كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 سبتمبر 2018، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان ألبسة
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