

تدمير مخبأين (02) للإرهابيين بسكيكدة في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط بكل من بجاية وسكيكدة كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 سبتمبر 2018، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان ألبسة



194 ملازم أول للشرطة إناث تؤدي اليمين القانونية 194 ملازم أول للشرطة إناث تؤدي اليمين القانونية:ادت صباح اليوم دفعة من 194 ملازم اول للشرطة إناث اليمين القانونية على مستوى مجلس قضاء قسنطينة بحضور



مدرسة الدراسات العليا للتجارة : فتح 9 تخصصات ماستر مهني جديدة و 27 منصب دكتوراه أعلنت مدرسة الدارسات العليا للتجارة للقليعة بتيبازة عن فتحها ل 9 تخصصات ماستر مهني جديدة و 27 منصب دكتوراه لفائدة "نخبة" الطلاب و إطارات مؤسسات



بن مسعود يأمر بالإستعداد لموسم السياحة الصحراوية أشرف اليوم، وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود على اللقاء التقييمي لموسم الإصطياف لسنة 2018، والذي شارك فيه مدراء السياحة لـ14 ولاية ساحلية



حجز أكثر من 1500 قرص مهلوس بكل من العاصمة و أم البواقي خلال اليومين الماضيين تمكنت قوات الشرطة، من توقيف بكل من العاصمة و أم البواقي 04 أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 1562 قرص مهلوس و 376 غرام من الكيف المعالج إثر



إتفاقية تعاون قضائية بين الجزائر وروسيا لتسليم المجرمين قام وفد من خبراء وزارة العدل من فيدرالية روسيا بزيارة للجزائر من 17 الى 19 سبتمبر الحالي تم خلالها اجراء محادثات مع نظرائهم الجزائريين "مشروع



الإطاحة بجماعة أشرار وحجز 02 كلغ من الكيف المعالج بالرويبة تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرويبة مؤخرا من حجز 2 كلغ من الكيف المعالج و الإطاحة بجماعة أشرار مكونة من أربعة أشخاص تترواح أعمارهم ما



بن صالح يستقبـل الأمين العام لرابطة العالم الإسلاميّ استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمّة، اليوم الإثنين 24 سبتمبر 2018، بمقرّ المجلس، محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العالم لرابطة العالم الإسلاميّ والوفد المرافق



ولد قدور:”أثبت اجتماع أوبك أمس استقرار الأمور، و نحن فخورون بذلك” أكد المدير العام لسوناطراك في ندوة صحفية نشطها اليوم الإثنين أن اجتماع الأوبك الذي عقد أمس بالجزائر العاصمة أثبت استقرار الأمور وأكد أن الجزائر لعبت دورا