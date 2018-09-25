تدمير مخبأين (02) للإرهابيين بسكيكدة
في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط بكل من بجاية وسكيكدة كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 سبتمبر 2018، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان ألبسة وأغراضا مختلفة.
في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بورقلة/ن.ع.4، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ (150) كيلوغرام، فيما أوقفت مفارز أخرى وعناصر الدرك الوطني، خلال عمليات منفصلة بتمنراست، ستة (06) مهربين بحوزتهم (1980) قرص مهلوس ومعدات تنقيب عن الذهب. من جهة أخرى، حجز حراس السواحل (04) أجهزة للصيد المحظور للمرجان بالقالة/ن.ع.5، في حين تم توقيف (13) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة والأغواط.
عدد القراءات 3 مرة | قراءات اليوم 3 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك