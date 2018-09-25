



194 ملازم أول للشرطة إناث تؤدي اليمين القانونية:ادت صباح اليوم دفعة من 194 ملازم اول للشرطة إناث اليمين القانونية على مستوى مجلس قضاء قسنطينة بحضور السلطات الأمنية ممثلة في مدير مدرسة الشرطة عمار جفال قسنطينة رفقة إطارات المدرسة ونائب رئيس امن الولاية، عميد الشرطة/نور الدين بوطباح، رفقة السلطات القضائية.

تم آداء اليمين القانونية وفقا لما يمليه القانون الأساسي للشرطة، أين يتحصل بموجبها المعنيات على صفة الضبطية القضائية التي تخول لهم صلاحيات قانونية أثناء آداء مهامهم الميدانية بعد أن تلقوا تكوينا ضمن الدفعة 07 أ لمدة 24 شهرا شملت الجانبين النظري و التطبيقي أين تلقوا تكوينا متنوعا شمل خاصة المواد القانونية للتعمق في قانون الإجراءات الجزائية و قانون العقوبات.

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