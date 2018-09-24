مدرسة الدراسات العليا للتجارة : فتح 9 تخصصات ماستر مهني جديدة و 27 منصب دكتوراه





أعلنت مدرسة الدارسات العليا للتجارة للقليعة بتيبازة عن فتحها ل 9 تخصصات ماستر مهني جديدة و 27 منصب دكتوراه لفائدة "نخبة" الطلاب و إطارات مؤسسات اقتصادية وطنية رائدة, حسبما أفاد به اليوم الإثنين مدير المؤسسة, عثمان يخلف.

و تلقت المدرسة الضوء الأخضر من وزارة القطاع بعد موافقة الندوة الوطنية للجامعات على مشاريع فتح تخصصات جديدة في دراسات ما بعد التدرج بما يتماشى و متطلبات سوق العمل و احتياجات المؤسسات الإقتصادية الكبرى لإطارات و مناجرة ذات كفاءة عالية, حسبما أوضحه "يخلف " و أبرز مدير المدرسة الرائدة في مجال تدريس العلوم التجارية وفقا لأحدث المناهج الرائجة عالميا, توقعات الفريق البيداغوجي بالآثار الإيجابية للتكوين المتخصص سيما منه الماستر المهني المتخصص لفائدة المؤسسات الإقتصادية. و كشف من جهته هشام صلاوتشي, رئيس مصلحة التكوين ما بعد التدرج, أن الندوة الوطنية وافقت على كل المشاريع المقترحة منها تخصصات تدرج لأول مرة و منها من تعد الوحيدة على المستوى الوطني بالتنسيق مع الشركاء الإقتصاديين كتخصص التسويق الرقمي. و ابرمت مدرسة الدراسات العليا للتجارة في فرع العلوم التجارية اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنقل البري تقضي بتكوين 60 إطارا في تخصص ماستر مهني حول "النقل و اللوجيستيك" و 140 إطارا آخرا في تخصص "إدارة و قيادة و إستراتيجية المؤسسات.

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