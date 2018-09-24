حجز أكثر من 1500 قرص مهلوس بكل من العاصمة و أم البواقي
خلال اليومين الماضيين تمكنت قوات الشرطة، من توقيف بكل من العاصمة و أم البواقي 04 أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 1562 قرص مهلوس و 376 غرام من الكيف المعالج إثر عمليات لتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطن وممتلكاته المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
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