وزارة الداخلية تنفي التحقيق مع هامل
نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأخبار التي تحدثت عن التحقيق مع المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني عبد الغني هامل.
وجاء في بيان للوزارة، اليوم، أنه "تبعا للمعلومات المغلوطة التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية حول تشكيل لجنة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتحقيق مع المدير العام السابق للأمن الوطني، تنفي وزارة الداخلية نفيا قاطعا محتوى هاته المعلومات غير المؤسسة".
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