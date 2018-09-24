إتفاقية تعاون قضائية بين الجزائر وروسيا لتسليم المجرمين
قام وفد من خبراء وزارة العدل من فيدرالية روسيا بزيارة للجزائر من 17 الى 19 سبتمبر الحالي تم خلالها اجراء محادثات مع نظرائهم الجزائريين "مشروع الاتفاقية القضائية في مجال تسليم المجرمين", حسب ما افاد به بيان لوزارة العدل اليوم الاثنين . و حسب ذات المصدر فان هذه المحادثات "تأتي في اطار الإتفاق الذي يربط البلدين بعدما تم التوقيع على الاتفاقية القضائية في المجال الجزائي بين وزيري عدل البلدين في أكتوبر2017 " . كما اشار بيان وزارة العدل انه سيتم استكمال هذا الإطار في المستقبل ب"إبرام الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني و التجاري و كذا في المجال المؤسساتي".
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