الإطاحة بجماعة أشرار وحجز 02 كلغ من الكيف المعالج بالرويبة





تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرويبة مؤخرا من حجز 2 كلغ من الكيف المعالج و الإطاحة بجماعة أشرار مكونة من أربعة أشخاص تترواح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة يحترفون ترويج المخدرات عبر إقليم بلدية الرويبة و ما جاورها, حسبما أفاد به بيان صادر عن المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر. وأوضح البيان أنه استغلالا لمعلومات مؤكدة تحصل عليها أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرويبة عن وجود شبكة إجرامية وطنية منظمة تقوم بالترويج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات (كيف معالج) على مستوى بلدية الرويبة وبعد عملية رصد و مراقبة لعناصر الشبكة و متابعة تحركات مشبوهة لبعض من المشكوك فيهم تبين أنهم يراقبون تحركات الأسلاك الأمنية تحضيرا لعقد صفقة لترويج المخدرات على متن مركبة سياحية ليتم وضع خطة محكمة و التنقل إلى الحي الذي تنشط به هذه الشبكة الإجرامية مدعومين بعناصر من فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني و كذا الثنائي السينوتقني . وأضاف المصدر أن العملية تمت بعد الحصول على إذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية حيث تمت المداهمة باستعمال الثنائي السينوتقني أين أسفرت العملية عن حجز كيس بلاستيكي بداخله مجموعة من صفائح المخدرات (كيف معالج) يقدر عددها بـ 20 صفيحة ما يعادل 02 كلغ من مادة الكيف المعالج و توقيف المشتبه فيهم الأربعة بعد محاولتهم الإفلات من قبضة عناصر التشكيل الأمني .وأبرز البيان أن المتورطين في قضية الحال سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية بمجرد استكمال إجراءات التحقيق.

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