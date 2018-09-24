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24/09/2018 14:10:00

ولد قدور:”أثبت اجتماع أوبك أمس استقرار الأمور، و نحن فخورون بذلك”


أكد المدير العام لسوناطراك في ندوة صحفية نشطها اليوم الإثنين أن اجتماع الأوبك الذي عقد أمس بالجزائر العاصمة أثبت استقرار الأمور وأكد أن الجزائر لعبت دورا كبيرا في إنجاح الاجتماع وفي توصله للنتائج المبتغاة وأصاف أنه لابد علينا أن نكون فخورين بما حققناه أمس في اجتماع الدول الـ24.  وأكد  أن سعر البرنت الذي وصل اليوم الإثنين  إلى 80 دولار هو السعر المناسب من أجل الإستثمار. وأضاف   أن هذا السعر سيسمح بوضع مخطط إستثمار على مدى 10 سنوات مستقبلا.

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