المدير العام للأمن الوطني يستقبل سفير اليابان بالجزائر





استقبل المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، صبيحة اليوم الإثنين 24 سبتمبر 2018، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، سعادة سفير اليابان بالجزائر، السيد كازويا أوقاوا (Kazuya OGAWA).

تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين لا سيما في مجال التدريب الشرطي المتخصص و تطوير الأداء العملياتي لمواجهة كل أشكال الجريمة، مؤكدين على أهمية تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال. في هذا الصدد، أشاد سعادة سفير اليابان بالجزائر، باحترافية ومهنية الشرطة الجزائرية على الصعيد الإقليمي والدولي.

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