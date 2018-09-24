الرئيس بوتفليقة يترأس مجلسا وزاريا هذا الأربعاء
من المرتقب أن يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأربعاء مجلسا وزاريا لمناقشة مشروع قانون المالية 2019.
وحسب الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية ALG 24، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يعرف العديد من التغييرات. و حسب ذات المصدر، أن المشروع سيعيد النظر في ارتفاع ميزانية التوظيف العمومي. مع رفع من ميزانية وزارة الدفاع الوطني التي ستصل إلى أزيد من 100 مليار دينار.
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