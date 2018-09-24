

وزارة الداخلية تنفي التحقيق مع هامل نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأخبار التي تحدثت عن التحقيق مع المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني عبد الغني هامل. وجاء في بيان للوزارة، اليوم،



إتفاقية تعاون قضائية بين الجزائر وروسيا لتسليم المجرمين قام وفد من خبراء وزارة العدل من فيدرالية روسيا بزيارة للجزائر من 17 الى 19 سبتمبر الحالي تم خلالها اجراء محادثات مع نظرائهم الجزائريين "مشروع



الإطاحة بجماعة أشرار وحجز 02 كلغ من الكيف المعالج بالرويبة تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرويبة مؤخرا من حجز 2 كلغ من الكيف المعالج و الإطاحة بجماعة أشرار مكونة من أربعة أشخاص تترواح أعمارهم ما



بن صالح يستقبـل الأمين العام لرابطة العالم الإسلاميّ استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمّة، اليوم الإثنين 24 سبتمبر 2018، بمقرّ المجلس، محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العالم لرابطة العالم الإسلاميّ والوفد المرافق



ولد قدور:”أثبت اجتماع أوبك أمس استقرار الأمور، و نحن فخورون بذلك” أكد المدير العام لسوناطراك في ندوة صحفية نشطها اليوم الإثنين أن اجتماع الأوبك الذي عقد أمس بالجزائر العاصمة أثبت استقرار الأمور وأكد أن الجزائر لعبت دورا



بن صالح يستقبـل السّفيرة الجديدة لجمهوريّـة السّنغال بالجزائر استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمّة، اليوم الثّلاثاء 18 سبتمبر 2018، بمقرّ المجلس، السيّدة Anta Coulibaly DIALLO ، السّفيـرة الجديدة لجمهوريّة السّنغال بالجزائر، وقد تطرّق اللّقاء



المدير العام للأمن الوطني يستقبل سفير اليابان بالجزائر استقبل المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، صبيحة اليوم الإثنين 24 سبتمبر 2018، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، سعادة سفير اليابان بالجزائر، السيد كازويا



الرئيس بوتفليقة يترأس مجلسا وزاريا هذا الأربعاء من المرتقب أن يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأربعاء مجلسا وزاريا لمناقشة مشروع قانون المالية 2019. وحسب الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية ALG 24، فإن مشروع



تونس: تضرر أكثر من 2500 مسكن من الفيضانات الاخيرة بولاية نابل أفادت والية نابل, سلوى الخياري اليوم الاثنين, أن أكثر من 2500 مسكن تضرر جراء الفيضانات الاخيرة التي شهدتها ولاية نابل نهاية الأسبوع المنقضي. وأضافت, الخياري,