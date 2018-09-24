توقيف تاجر مخدرات بحوزته (47,5) كيلوغرام من الكيف المعالج بالنعامة





أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 سبتمبر 2018 بالنعامة، تاجر مخدرات بحوزته (47,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالوادي ، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(30) قناطير من ورق التبغ.

وبتمنراست ، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي سبعة (07) مهربين وضبطت شاحنة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و(1800) لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته سبع (07) بنادق صيد بباتنة ، وأوقفوا أيضا خمسة (05) مهربين و(1659) وحدة من مختلف المشروبات بكل من تلمسان ومعسكر . من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بعين تموشنت ، محاولة هجرة غير شرعية لـ (09) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف (14) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران وتلمسان.

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