السعودية في موقف لا تحسد عليه





تواجه السعودية تحدياً كبيراً فيما يتعلق بأوضاعها النفطية؛ إذ عليها إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفي الوقت ذاته الحفاظ على موقعها ضمن منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك).

وفي الإطار، صرح أمس، وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن السعودية لا تؤثر على أسعار النفط، بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنظمة أوبك، بهدف دفع أسعار الوقود للانخفاض. وقال الفالح على هامش اجتماع أوبك بالجزائر بين وزراء دول أوبك وحلفائها المستقلين مثل روسيا لبحث الوضع في أسواق الخام "لا أؤثر على أسعار النفط". وأشار الفالح إلى أن مخزونات النفط الخام في العالم مطمئنة، لكن من المهم اتخاذ خطوات مستقبلية لضمان استقرار سوق البترول، موضحا أن هذه السوق تحتاج إلى خطوات تسبق أي تذبذبات في العرض والطلب، بهدف تحقيق توازن خلال العام المقبل. وأكد الوزير توجه المملكة السعودية لدعوة مزيد من منتجي النفط في العالم إلى الانضمام لاتفاق خفض الإنتاج "أوبك +". والموكد أن ترمب يريد من السعوديين رفع إنتاجهم النفطي لمنع ارتفاع سعر النفط عالمياً، وذلك مع إعادة فرض إدارته عقوبات على إيران (ثالث أكبر منتجي أوبك)،. مشيراً إلى تلميحات ترمب برفع مظلة الحماية عن دول الشرق الأوسط إذا لم توقف ارتفاع الأسعار. وإعتبر محللون، أن السعودية تواجه تهديدات لموقعها القيادي بين دول "أوبك"، إذا ما أدرك أعضاء المنظمة أن النظام السعودي يخضع لأوامر ترمب ويعمل لصالحه على حساب أعضاء المنظمة. مشيرين إلى أنه في حال قررت السعودية الرضوخ لمطالب ترمب بزيادة الإنتاج، فإن ذلك سيثير أسئلة حول السعودية من قبل أعضاء المنظمة، وفي الوقت ذاته فإن عدم الامتثال لأوامر الرئيس الأميركي سيضع "أوبك" في مرمى نيرانه.

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