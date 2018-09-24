الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
24/09/2018 10:19:00

سنوسي باركيندو يشيد بدور الجزائر في استقرار الاسعار


  • "أوبك ليست كيانا إحتكاريا"

أكد أمس، محمد سنوسي باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن المنظمة ليست كيانا احتكاريا، بل هي أرضية شاملة تعمل لصالح المنتجين والمستهلكين من أجل استقرار أسعار البترولوقال باركيندو، في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وشركائها الذي بدأ في الجزائر، إن " العمل الذي نقوم به هو عمل جماعي لأن الكل يعمل من أجل مصلحة الجميع لتقريب وجهة نظر الشركاء وتطبيق بيان التعاون". داعيا إلى الاستمرار في ترقية عملية تبادل المعلومات ومواصلة الحوار حول تقلبات السوق من أجل الحفاظ على توازن السوق، مشيرا إلى أن دول الأوبك وخارج أوبك تواجه عدة تحديات في هذا المجالوأكد باركيندو، أن الجهود المبذولة من طرف الدول الأعضاء وغير  الأعضاء في أوبك مكنت من إعادة الاستقرار للسوق والذي كان يعرف قبل 2016  تقهقرا من حيث الأسعار، داعيا إلى مواصلة الحوار حول تقلبات السوق من اجل  الحفاظ على توازنهوقال الأمين العام للأوبك، خلال جلسة افتتاح أشغال الاجتماع العاشر للجنة  الوزارية لمتابعة إتفاق خفض إنتاج النفط لدول أوبك وخارج أوبك، أن "الجهود الشجاعة التي بذلها الجميع ستكون فاصلا في تاريخ الصناعة البترولية ونقطة حاسمة في تاريخنا كدول منتجة للنفط". وأوضح باركيندو، أنه "سيكون هناك نقاط مشتركة لضمان الاستقرار وهذا سينتج عنه القرارات التي سنتخذها في اجتماع أوبك وخارج أوبك ". ونوه الأمين العام للمنظمة بالجهود المبذولة من طرف الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في تحقيق استقرار السوق بمشاركة الدول  المنتجة وغير المنتجة للأوبك، قائلا أن الجزائر أصبحت "مدينة المواقف" والتي احتضنت مشاورات أعضاء الأوبك وخارج أوبك الذين توصلوا إلى "بيان الجزائر في 2016".

 

عدد القراءات 7 مرة | قراءات اليوم 7 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

السعودية في موقف لا تحسد عليه

تواجه السعودية تحدياً كبيراً فيما يتعلق بأوضاعها النفطية؛ إذ عليها إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفي الوقت ذاته الحفاظ على موقعها ضمن منظمة الدول المصدّرة
image

سنوسي باركيندو يشيد بدور الجزائر في استقرار الاسعار

"أوبك ليست كيانا إحتكاريا" أكد أمس، محمد سنوسي باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن المنظمة ليست كيانا احتكاريا، بل هي أرضية شاملة تعمل
image

الإجتماع لم يناقش الآلية المحددة للإمتثال: نحو تعويض الإنتاج الإيراني

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي ونظيره العماني محمد بن حمد الرمحي للصحافيين، إن المنتجين اتفقوا على ضرورة التركيز على الوصول إلى نسبة الإمتثال بنسبة
image

قيطوني: الحوار الدائم بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط أساس الاستقرار

شدد أمس، وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن المصلحة العامة للمستهلكين والمنتجين تقتضي الإنتقال المرن للتغييرات الحاصلة حتى لا يتم زعزعة استقرار السوق، مؤكدا على أنه
image

الجزائر تدين اعتداء الأهواز الإيرانية

  أدانت اليوم الأحد، الجزائر، على لسان الناطق الرسمي لوزارة  الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، "بقوة" الاعتداء الذي استهدف عرضًا عسكريًا بمدينة الأهواز الإيرانية
image

"البياض الدقيقى" يعصف بمنتوج العنب

تسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل عام في الجزائر في خسائر فادحة للفلاحين، خاص فيما يتعلق بفاكهة العنب، حيث طالبوا المسؤولين بإيجاد حلول للتصدي للفيروسات التي
image

اختتام أشغال الإجتماع العاشر لإجتماع دول الأوبك وخارجه بالجزائر

اختتم زوال اليوم السبت اجتماع الجزائر للجنة المتبعة للأوبك وخارجها الذي انطلق صباح اليوم  بالجزائر  العاصمة. وإختتم  إجتماع “أوبك+” بإتفاق كل دول الأعضاء المشاركة على عدم
image

ڤايد صالح يُشرف على مراسم تنصيب القائد الجديد للناحية العسكرية الثالثة ببشار

 أشرف صباح اليوم الأحد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسيم تنصيب اللواء مصطفى إسماعيلي قائدا جديدا للناحية
image

احتراق حافلة فريق وفاق سطيف

أدت شرارة كهربائية ، صبيحة اليوم الأحد،  إلى احتراق حافلة فريق وفاق سطيف، الحادث جرت على مستوى الطريق الوطني الرابط بيم مايو وأقبوا في ولاية بجاية، حيث
image

بوحجة ينهي مهام الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني

أنهى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة،اليوم الأحد، مهام الأمين العام للمجلس سليماني بشير. وحسب بيان تحصلت «الإتحاد» على نسخة منه، فإن القرار جاء طبقا للتعليمة المحددة
قيم هذا المقال
0