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24/09/2018 10:16:00

الإجتماع لم يناقش الآلية المحددة للإمتثال: نحو تعويض الإنتاج الإيراني


قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي ونظيره العماني محمد بن حمد الرمحي للصحافيين، إن المنتجين اتفقوا على ضرورة التركيز على الوصول إلى نسبة الإمتثال بنسبة 100 بالمئة لتخفيضات الإنتاج، والذي جرى الاتفاق عليه في إجتماع "أوبك" في جوان. ويعني ذلك فعليا تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني. وقال الرمحي إنه لم تتم مناقشة الآلية المحددة للقيام بذلك. ويأتي هذا التطور بعد العقوبات الأمريكية التي فرضتها أمريكا على طهرانوقبيل الإجتماع، استبعد خمسة مصادر من "أوبك" ومنتجي النفط المستقلين، أن توصي اللجنة المشتركة التي تضم وزراء من المنظمة والدول غير الأعضاء المتحالفة معها في إجتماعها بزيادة جديدة في إنتاج الخام فوق تلك المتفق عليها في جوانكما استبعدت المصادر أن تتفق اللجنة على كيفية توزيع الزيادة البالغة مليون برميل يوميا تقررت في آخر اجتماع بين منتجي "أوبك" والمستقلين في جوان وفيما قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي: "لدينا طاقة إنتاجية فائضة لكننا لا نريد الإفراط في استخدامها"، أبدى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، تخوفه بشأن الاقتصاد العالمي والطلب على النفط ، وقال إن أعضاء أوبك "ضخوا إمدادات في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتعويض النقص في المعروض الإيراني، لكن حتى الآن تبدو سوق النفط متوازنة". وأوضح الفالح أن "سوق النفط تتمتع بمعروض كاف، وسنعمل على ضمان تدخل الدول للوصول بمستوى الالتزام باتفاق الإنتاج إلى 100 بالمائةوتوقع نمو الطلب على النفط بواقع 1.5 مليون برميل يومياً في العامين الحالي والمقبل، وتابع: "يجب العمل على إجراء جماعي لضمان توازن سوق النفط في 2019، وسندعو المزيد من المنتجين للانضمام إلى مجموعة أوبك، لكنه في الوقت نفسه أكد ضرورة اتخاذ إجراء استباقي".

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