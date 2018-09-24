قيطوني: الحوار الدائم بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط أساس الاستقرار





شدد أمس، وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن المصلحة العامة للمستهلكين والمنتجين تقتضي الإنتقال المرن للتغييرات الحاصلة حتى لا يتم زعزعة استقرار السوق، مؤكدا على أنه ينبغي حاليا التفكير في سبل ووسائل "من شأنها ضمان ديمومة تعاوننا والإبقاء على أسس حوار مستمر ليس فقط بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول خارج أوبك ولكن أيضا بين المنتجين والمصدرين". وفي كلمة له لدى افتتاح أشغال الإجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة إتفاق خفض الإنتاج النفطي لدول أوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج أوبك، المنعقد بالجزائر العاصمة، إعتبر الوزير، أنه "من مصلحة المنتجين والصناعة النفطية والمستهلكين توحيد جهودهم وضمان إنتقال مرن من أجل الحفاظ على الإستقرار الحالي للسوق" . وأكد وزير الطاقة، أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وشركاءها من الدول المنتجة خارج أوبك ولجنتها التقنية المشتركة "تعكسان الحكم الراشد الذي يعطي للسوق الرؤية اللازمة والمزيد من الشفافية خاصة على مستوى العرض الشهري الخاص ب25 بلدا مُوَّقِعا". كما كشف الوزير، أنه خلال الأشهر الأولى من تطبيق إعلان التعاون أوبك-خارج أوبك الذي تمت الموافقة عليه من طرف 25 بلدا منتجا للنفط "أثارت بعض الشكوك غير المبررة على قدرتهم الجماعية بغية العمل بنجاعة من أجل التخلص من فائض المخزون واستعادة توازن السوق النفطية". وتابع المسؤول الأول عن قطاع الطاقة يقول "لقد أظهرنا جميعنا مهارات القيادة والمرونة والحكم الراشد"، مضيفا أن إعلان التعاون اوبك-خارج اوبك كان نجاحا "متميزا" و"تاريخيا".

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