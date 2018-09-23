اختتام أشغال الإجتماع العاشر لإجتماع دول الأوبك وخارجه بالجزائر
اختتم زوال اليوم السبت اجتماع الجزائر للجنة المتبعة للأوبك وخارجها الذي انطلق صباح اليوم بالجزائر العاصمة. وإختتم إجتماع “أوبك+” بإتفاق كل دول الأعضاء المشاركة على عدم الزيادة في إنتاج النفط. و حسب وزير النفط والكهرباء بخيت الرشيدي الكويتي أنه لن تكون أي زيادات إضافية في إمدادات النفط إلى الاسواق. وكان وزير النفط العماني “محمد بن حمد الرمحي” هو الآخر أكد أن المنتجين اتفقوا على ضرورة التركيز على الوصول إلى نسبة الامتثال بنسبة 100 بالمئة لتخفيضات الإنتاج. هذا وسيكون مناقشة قرار الإنخفاض أو الزيادة في الإنتاج يوم 03 ديسمبر المقبل بفيينا.
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