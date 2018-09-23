

"البياض الدقيقى" يعصف بمنتوج العنب تسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل عام في الجزائر في خسائر فادحة للفلاحين، خاص فيما يتعلق بفاكهة العنب، حيث طالبوا المسؤولين بإيجاد حلول للتصدي للفيروسات التي



اختتام أشغال الإجتماع العاشر لإجتماع دول الأوبك وخارجه بالجزائر اختتم زوال اليوم السبت اجتماع الجزائر للجنة المتبعة للأوبك وخارجها الذي انطلق صباح اليوم بالجزائر العاصمة. وإختتم إجتماع “أوبك+” بإتفاق كل دول الأعضاء المشاركة على عدم



ڤايد صالح يُشرف على مراسم تنصيب القائد الجديد للناحية العسكرية الثالثة ببشار أشرف صباح اليوم الأحد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسيم تنصيب اللواء مصطفى إسماعيلي قائدا جديدا للناحية



احتراق حافلة فريق وفاق سطيف أدت شرارة كهربائية ، صبيحة اليوم الأحد، إلى احتراق حافلة فريق وفاق سطيف، الحادث جرت على مستوى الطريق الوطني الرابط بيم مايو وأقبوا في ولاية بجاية، حيث



بوحجة ينهي مهام الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني أنهى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة،اليوم الأحد، مهام الأمين العام للمجلس سليماني بشير. وحسب بيان تحصلت «الإتحاد» على نسخة منه، فإن القرار جاء طبقا للتعليمة المحددة



مباركي يعطي إشارة انطلاق الموسم التكويني الجديد من ولاية غليزان أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين , محمد مباركي, اليوم الأحد بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لغليزان على مراسم الافتتاح الرسمي للدخول المهني الجديد (دورة



تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات بالشلف سجلت صباح اليوم الأحد على الساعة 7 و 44 دقيقة بولاية الشلف، هزة ارضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريشتر, حسب ما أفاد به



ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في شمال شرق تونس إلى ثلاثة قتلى ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في محافظة نابل بشمال شرق تونس, إلى ثلاثة قتلى بعد العثور على جثتي فتاتين في ساعة متأخرة أمس السبت. وأوضحت الإذاعة



بوتفليقة يهنئ الأمير محمد بن سلمان بالذكرى ال88 لتأسيس المملكة العربية السعودية بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير