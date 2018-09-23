ڤايد صالح يُشرف على مراسم تنصيب القائد الجديد للناحية العسكرية الثالثة ببشار





أشرف صباح اليوم الأحد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسيم تنصيب اللواء مصطفى إسماعيلي قائدا جديدا للناحية العسكرية الثالثة ببشار.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع، فإبسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر2018. أشرف الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح اليوم الأحد على مراسم تسليم السلطة وتنصيب اللواء مصطفى سماعلي قائدا جديدا للناحية العسكرية الثالثة ببشار خلفا للواء سعيد شنقريحة الذي عين قائدا للقوات البرية.

فبعد مراسم الإستقبال، وبمدخل مقر قيادة الناحية ، وقف الفريق قايد صالح وقفة ترحم على روح الشهيد “مصطفى بن بولعيد” الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه. حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

وأمام مربعات أفراد الناحية المصطفة بساحة العلم، أعلن الفريق عن التنصيب الرسمي لقائد الناحية الجديد اللواء مصطفى سماعلي وتسليمه العلم الوطني.

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