احتراق حافلة فريق وفاق سطيف
أدت شرارة كهربائية ، صبيحة اليوم الأحد، إلى احتراق حافلة فريق وفاق سطيف، الحادث جرت على مستوى الطريق الوطني الرابط بيم مايو وأقبوا في ولاية بجاية، حيث كانت الحافلة بصدد نقل فريق وفاق سطيف إلى مطار بجاية. وحسبما أفاد به رئيس فريق وفاق سطيف، حسان حمار، أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا و أن الحريق ناجم عن وقوع شرارة كهربائية.
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