بوحجة ينهي مهام الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني
أنهى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة،اليوم الأحد، مهام الأمين العام للمجلس سليماني بشير. وحسب بيان تحصلت «الإتحاد» على نسخة منه، فإن القرار جاء طبقا للتعليمة المحددة للوظائف السامية. وقد كلف في نفس اليوم رئيس الديوان الهاشمي عدالة ،بمهام الأمانة العامة بالنيابة.
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