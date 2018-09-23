

بوحجة ينهي مهام الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني أنهى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة،اليوم الأحد، مهام الأمين العام للمجلس سليماني بشير. وحسب بيان تحصلت «الإتحاد» على نسخة منه، فإن القرار جاء طبقا للتعليمة المحددة



مباركي يعطي إشارة انطلاق الموسم التكويني الجديد من ولاية غليزان أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين , محمد مباركي, اليوم الأحد بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لغليزان على مراسم الافتتاح الرسمي للدخول المهني الجديد (دورة



تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات بالشلف سجلت صباح اليوم الأحد على الساعة 7 و 44 دقيقة بولاية الشلف، هزة ارضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريشتر, حسب ما أفاد به



ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في شمال شرق تونس إلى ثلاثة قتلى ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في محافظة نابل بشمال شرق تونس, إلى ثلاثة قتلى بعد العثور على جثتي فتاتين في ساعة متأخرة أمس السبت. وأوضحت الإذاعة



بوتفليقة يهنئ الأمير محمد بن سلمان بالذكرى ال88 لتأسيس المملكة العربية السعودية بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير



هل ستخيم "الصراعات" الدولية على اجتماع "الأوبك" اليوم..؟ تحتضن الجزائر، اليوم اجتماعا هاما بين منظمة أوبك ومنتجون رئيسيون آخرون غير أعضاء بالمنظمة، في مقدمتهم روسيا، لحسم ملف إعادة الاستقرار للسوق، من خلال ضخ



غويني : الرئاسيات المقبلة فرصة لبناء توافق سياسي وطني قال رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني، أن الرئاسيات المقبلة يمكن أن تكون فرصة لبناء توافق سياسي وطني كبير، يجمع بين التشكيلات السياسية. وأوضح غويني خلال



ولد عباس يحشد "الأفلانيين" تحسبا للرئاسيات · سنحارب "الشكارة" في انتخابات التجديد النصفي بالسينا دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, جمال ولد عباس, أمس، بالجزائر العاصمة, أمناء محافظات تشكيلته السياسية إلى



غول يتحدث عن عدوى "التهريج السياسي".. !! تحدث رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أمس، عما ما وصفه بانتقال عدوى "التهريج السياسي" إلى مسؤولين بالدولة ، مشيرا إلى "التراشقات" التي