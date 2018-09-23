تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات بالشلف
سجلت صباح اليوم الأحد على الساعة 7 و 44 دقيقة بولاية الشلف، هزة ارضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريشتر, حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة , حدد على بعد 9 كلم جنوب شرق بني حواء.
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