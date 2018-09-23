بوتفليقة يهنئ الأمير محمد بن سلمان بالذكرى ال88 لتأسيس المملكة العربية السعودية
بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى ال88 لتأسيسها, نوه فيها بالمستوى "المتميز" للعلاقات القائمة بين البلدين. و جاء في البرقية :"يسعدني, بمناسبة احتفال بلدكم بالذكرى الثامنة والثمانين لتأسيس المملكة العربية السعودية, أن أعرب لسموكم عن أخلص التهاني والأماني داعيا الله عز وجل أن يحرسكم بعين رعايته ويحقق لبلدكم الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار". و أضاف الرئيس بوتفليقة "ولا يفوتني بهذه المناسبة السعيدة, أن أنوه بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية القائمة بين بلدينا الشقيقين وأجدد لكم عزمنا على العمل معا من أجل المضي بها قُدُما نحو المزيد من التطور والنماء في كافة المجالات وبما يحقق مصالحنا العليا المشتركة".
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