هل ستخيم "الصراعات" الدولية على اجتماع "الأوبك" اليوم..؟





تحتضن الجزائر، اليوم اجتماعا هاما بين منظمة أوبك ومنتجون رئيسيون آخرون غير أعضاء بالمنظمة، في مقدمتهم روسيا، لحسم ملف إعادة الاستقرار للسوق، من خلال ضخ كميات إضافية من النفط، فهل ستخيم الصراعات الدولية على الاجتماع الذي ستحتضنه الجزائر اليوم لدول الأبيك..؟. وتوافد أمس، وزراء الدول المشاركة في إجتماع منظمة الأوبك، المزمع إنعقاده اليوم بفندق الأوراسي بغرض التباحث حول مستقبل السوق النفطية العالمية، حيث وصل إلى الجزائر كل من رئيس بعثة الأوبك، وزير الطاقة الإماراتي، إلى جانب نظيره السوداني، والكونغولي. وسيعرف الاجتماع مشاركة 24 دولة في اجتماع منتجي النفط من أوبك وخارجها في الجزائر. ومن المتوقع حضور 10 وزراء للطاقة في اجتماع أوبك بالجزائر الذي سيشهد تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من طرف منظمة الأوبك نظير النجاح في تقريب المواقف بين دول الأعضاء. ومن المنتظر أن يحسم وزراء «أوبك» مع وزراء من دول خارج المنظمة في العاصمة الجزائرية، في ملف إعادة الاستقرار للسوق، من خلال ضخم كميات إضافية من النفط لجعل نسبة امتثال الدول 100 في المائة من إجمالي الكمية التي تم الاتفاق عليها منذ بداية عام 2017 وهي 1.8 مليون برميل يومياً. وسيبحث اجتماع الجزائر كيفية إدراج تلك الزيادة ضمن إطار حصص إنتاج الدول المشاركة في التحالف النفطي. ويشار أن بعض دول «أوبك» وحلفائها المعروفين باسم «أوبك+» واجهت نقصاً شديداً في الإنتاج، مما جعل نسبة الامتثال للتخفيضات المعلنة أعلى من 100 في المائة، وهو ما يعني أن الكمية التي تم تخفيضها أعلى من الكمية التي تم الاتفاق عليها. وتسبب هذا الأمر في هبوط المخزونات النفطية في الدول الصناعية إلى مستوى عالٍ جداً قارب من 50 مليون برميل تحت متوسط السنوات الخمس، بعد أن كانت المخزونات فوق متوسط السنوات الخمس بنحو 360 مليون برميل في بداية 2017. واتفقت «أوبك+» في جوان في فيينا على رفع الإنتاج لإعادة نسبة الامتثال إلى 100 في المائة حتى تعود السوق إلى التوازن مجدداً، لكن الأمور تعقدت مع إعلان الولايات المتحدة فرض حظر نفطي على إيران؛ مما جعل «أوبك+» في حاجة إلى زيادة الإنتاج بشكل أكبر من قدرة جميع الدول.

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