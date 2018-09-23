ولد عباس يحشد "الأفلانيين" تحسبا للرئاسيات





· سنحارب "الشكارة" في انتخابات التجديد النصفي بالسينا

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, جمال ولد عباس, أمس، بالجزائر العاصمة, أمناء محافظات تشكيلته السياسية إلى ضرورة توسيع القواعد النضالية للحزب, تحضيرا للمواعيد الانتخابية القادمة مع " تجنب القرارات المخالفة " لقرارات قيادة الحزب. وقال ولد عباس خلال اجتماعه بأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية "أؤكد لكم بأن الاستحقاقات القادمة والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة تحتم علينا جميعا وتلزمنا بتوسيع القاعدة النضالية للحزب, بهدف توظيف ثقلنا السياسي بصفتنا القوة الأولى والرائدة في البلاد ", مشددا على ضرورة " توزيع مليون بطاقة انخراط قبل نهاية السنة الجارية 2018"، مؤكدا "لن يقصي ولن يهمش أي أمين محافظة أي قسمة " ، وأضاف:" ماروج له بهذا الخصوص هو إشاعات لا أساس لها من الصحة " ,، وقال إن مصلحة الحزب والدولة فوق كل اعتبار" لأنه كما قال " لن يقبل بأي تصرف مخالف لقرارات القيادة السياسية للحزب" . ولدى تطرقه الى انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة " تعهد " ولد عباس بفتح قوائم الترشحات لكل منتخبي الحزب بكل" شفافية" , محذرا في هذا السياق من " تسجيل أي إقصاء أو تلاعبات" وكذا من " استعمال (الشكارة) المال السياسي"، مؤكدا "لن يتم ترشيح أي منتخب "لاتزكيه القواعد النضالية" . وأبرز ولد عباس أن حزبه اجرى لقاءات ومشاورات مع عديد من القوى السياسية والمنظمات الوطنية في اطار "تجسيد" نداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة ببناء الجبهة الشعبية الصلبة بهدف "التصدي للمناورات السياسوية والحملات المسعورة والمغرضة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية " .

خ.قدوار

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