الجيش يكشف مسدس كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة ببرج باجي مختار





عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم، على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، وذلك إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بعين قزام، أربعة منقبين عن الذهب وحجزت جهازي كشف عن المعادن ومطرقتي ضغط وثلاث دراجات نارية، فيما ضبطت مفرزة أخرى (10,3) كيلوغرام من الكيف المعالج كانت بحوزة تاجري (02) مخدرات ببسكرة. من جهة أخرى، حجز عناصر الدرك الوطني بميلة، (2,3) كيلوغرام من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة الذخيرة و(436) خرطوشة ومعدات حشو الخراطيش، في حين تم توقيف (10) مهاجرين غير شرعيين بكل من وهران وعين أميناس والأغواط.

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