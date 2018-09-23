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23/09/2018 10:25:00

مجلس الأُمّة يشارك في مؤتمر إقليميّ حول سياسات الشّتات أوكرانيا


يشارك السيّد عبد القادر شنيني، عضو مجلس الأُمّة، في مؤتمر إقليميّ حول سياسات الشّتات ومجال التّعاون مع السُّلطات العموميّة، والمنظّم من طرف الجمعيّة البرلمانيّة لمجلس أوروبّا، وذلك يوم 24 سبتمبر 2018،  في العاصمة الأوكرانية كييف.

يتضمّن جدول أعمال الاجتماع دراسة عدّة مواضيع من بينها:

·    الهجرة والمهاجرين.

·    مذكّرة عن الشّتات كشركاء في التّنمية.

 مناقشة حول الاتّفاق العالميّ من أجل هِـجراتٍ آمنة  مُنَظّمَة ومُنْتَظَمَة.

 

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