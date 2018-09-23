

مجلس الأُمّة يشارك في مؤتمر إقليميّ حول سياسات الشّتات أوكرانيا يشارك السيّد عبد القادر شنيني، عضو مجلس الأُمّة، في مؤتمر إقليميّ حول سياسات الشّتات ومجال التّعاون مع السُّلطات العموميّة، والمنظّم من طرف الجمعيّة البرلمانيّة لمجلس



الفريق أحمد قايد صالح.في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار شرع الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا اليوم 22 سبتمبر 2018 في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية



أويحيى يؤكد من باماكو أن عملية تنفيذ اتفاقية السلام بمالي تتقدم بشكل جيد أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى, مساء أمس الجمعة في باماكو, أن عملية تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة بمالي "تتقدم بشكل جيد" وأن الجزائر "مستمرة في دعمها".



كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بأدرار في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل الاستغلال الأمثل المعلومات، وإثر دورية قرب الشريط الحدودي الجزائري-المالي بأدرار بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني



إطلاق جائزة "المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر" أعلنت الإذاعة الوطنية، أول أمس، في بيان لها عن إطلاق جائزة "المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر"، وذلك بمشاركة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،



إطلاق مسابقة لاختيار أفضل القصائد بالشعر الشعبي أطلق الإتحاد الوطني للشعراء الشعبيين الجزائريين المسابقة الوطنية الكبرى في القصيدة الشعبية الجزائرية بهدف الارتقاء بالكلمة الشعرية الشعبية واحتفاء بالشعراء الجزائريين. وأوضح رئيس الإتحاد عثماني بولرباح



توقيف 28 منقبا عن الذهب بكل من في تمنراست وعين قزام أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام ، يوم 21 سبتمبر 2018، ثمانية وعشرون (28) منقبا عن الذهب بحوزتهم (05) أجهزة كشف عن المعادن و(26)



بكين تنذر واشنطن بالتراجع عن العقوبات على الجيش الصيني دعت الصين ، أمس، الولايات المتحدة إلى سحب العقوبات التي فرضتها على هيئة تابعة للجيش الصيني بسبب شرائها أسلحة روسية وإلا سيكون عليها “تحمل العواقب”. وقال



حفتر: "لا علاقة للجيش الليبي بالأحداث في طرابلس" أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، أن الوحدات التي تتحرك في طرابلس الآن ليس للجيش