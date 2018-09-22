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22/09/2018 18:02:00

الفريق أحمد قايد صالح.في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار


شرع الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا اليوم 22 سبتمبر 2018 في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار.

في اليوم الأول من الزيارة، وبعد مراسم الاستقبال، وفي لقائه بقيادة وأركان الناحية العسكرية الثالثة، جدد السيد الفريق التذكير بالمهام العظيمة الموكلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي،عبر كامل التراب الوطني، والتي تتطلب مواصلة التفاني في كسب عوامل التمرس القتالي والعملياتي من خلال التطبيق الصارم لبرامج التحضير القتالي المتكيف مع طبيعة هذه المهام، وهذا يقتضي إدراك كل فرد من أفراد قواتنا المسلحة، بأن حجم الرهانات التي يتعين كسبها، وطبيعة التحديات الواجب مواجهتها، تجعل من أمر اكتساب القوة، من الغايات الفائقة الحيوية الواجب بلوغها مهما كانت الظروف والأحوال، ذلك أن القدرة على حماية الجزائر من أي خطر كان، تقتضي العمل باستمرار على اكتساب أعلى درجات الجاهزية القتالية والعملياتية، وأعلى درجات الإيمان بحسن أداء المهام الموكلة.

كما أن تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات وغرس سلوكيات العمل الجماعي المنسجم والمتكامل، هي غايات عملياتية لا سبيل إلى تحقيقها إلا من خلال المحك الميداني أي إجراء التمارين البيانية بالذخيرة الحية بنجاح تام، ذلك لأن التمارين البـــيــانية والاخــتـبــارية، لا تعد معيارا حقيقيا لتقييم مستوى القدرات القتالية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي فحسب، بل تعتبر أيضا وبالأساس، علامة فالقة من علامات النضج التكويني والتدريبي والتحضيري، الذي أضحى يتميز به المسار التطوري للجيش الوطني الشعبي، في سبيل الرفع من جاهزيته العملياتية إلى أقصى مداها.

هذا وسيشرف الفريق يوم غد الأحد 23 سبتمبر 2018، باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مراسم تنصيب اللواء مصطفى سماعلي كقائد للناحية العسكرية الثالثة ببشار، خلفا للواء سعيد شنقريحة الذي عين قائدا للقوات البرية.

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