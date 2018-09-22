كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بأدرار
في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل الاستغلال الأمثل المعلومات، وإثر دورية قرب الشريط الحدودي الجزائري-المالي بأدرار بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 سبتمبر 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:
- (01) رشاش عيار 14.5 ملم مع شريطي (02) ذخيرة؛
- (01) مسدس آلي من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن؛
- (01) صاروخ للقاذف RPG-7 بالإضافة إلى حشوة ؛
- (01) قذيفة خاصة بمدفع هاون عيار 60 ملم بالإضافة إلى مشعل وحشوة وصمامة؛
- (485) طلقة عيار 23 ملم؛
- (204) طلقة عيار 14.5 ملم؛
- (642) طلقة عيار 12.7 ملم.
هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.
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