توقيف 28 منقبا عن الذهب بكل من في تمنراست وعين قزام





أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام ، يوم 21 سبتمبر 2018، ثمانية وعشرون (28) منقبا عن الذهب بحوزتهم (05) أجهزة كشف عن المعادن و(26) مطرقة ضاغطة، و(46) مولد كهربائي، بالإضافة إلى ثلاث (03) دراجات نارية ومركبة (01) رباعية الدفع.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بكل من البيض وبسكرة ، ثلاثة تجار (03) مخدرات بحوزتهم (200) كيلوغرام من الكيف المعالج، كما أحبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان محاولة تهريب (800) لتر من الوقود.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران وتلمسان وعين تيموشنت محاولات هجرة غير شرعية لـ (94) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف (33) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست وتلمسان.





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